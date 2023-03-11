Но это без учёта новых территорий.

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В России по итогам 2022 года значительно сократился уровень бедности. По крайней мере, такой информацией располагает Росстат, опубликовавший сегодня соответствующую наглядную таблицу. Различные издания по-разному манипулируют опубликованными сведениями, разгоняя показатели снижения числа бедных аж до пяти с половиной миллионов, но реальность такова, что данную статистику имеет смысл учитывать только по итогам года.

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А из них следует, что по итогам 2021 года в России было 16 миллионов человек (или 11 % населения), живущих за чертой бедности, тогда как по итогам 2022 года их количество снизилось до 15,3 миллионов (или 10,5 % населения). Именно процентная статистика по итогам года и стала, как уточняет Росстат, исторически самой низкой за весь период её ведения.

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При этом важно дополнить, что Росстат не учитывал в своей статистике новые российские территории (Херсонскую область, Запорожскую область, Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику). Эти регионы стали частью России буквально несколько месяцев назад, и статистику собрать пока не успели. Кроме того, эта статистика наверняка бы испортила общий фон, учитывая положение, в котором сейчас находятся данные территории, по которым сейчас буквально проходит линия фронта.