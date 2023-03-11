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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Медведев прокомментировал возможное переименование на Украине России в Московию
Украину в ответ тоже переименуем.
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Несмотря на, мягко говоря, крайне тяжёлое положение как с точки зрения экономики, так и с точки зрения хода боевых действий, власти на Украине, вместо того чтобы готовить проект мирного урегулирования конфликта, почему-то находят время на то, чтобы заниматься откровенными неприкрытыми глупостями на грани фола. В частности, сегодня ночью стало известно, что президент Украины поручил премьер-министру рассмотреть и проработать поднятый в общественной петиции вопрос о переименовании России в Московию.

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Авторы петиции считают, что переименование справедливо с исторической точки зрения, поскольку много веков назад Россия называлась именно так.

Как следует переименовать Украину и к какому государству её надо присоединить, если продолжать следовать логике исторической справедливости, авторы петиции «почему-то» не уточняют. Но это за них сегодня частично сделал зампред Совбеза России и по совместительству первый зампред Военно-промышленной Комиссии России Дмитрий Медведев. По его представлению, ответом должно стать переименование сопредельного государства в «Бандера-рейх».

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Естественно, Медведев выразился в ироничном стиле. Потому что всерьёз подобные новости с Украины воспринимать уже невозможно.

#россия #украина #психиатрия
5
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