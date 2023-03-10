Сегодня единственной причиной, по которой Украина сохраняет способность сопротивляться и осуществлять свои обязанности перед военными, госслужащими и пенсионерами, является безмерная поддержка коллективного Запада, фактически взявшего Украину на содержание. Несмотря на немыслимые объёмы поддержки, президент Украины Владимир Зеленский сегодня в ходе пресс-конференции по итогам встречи с финским премьером Санной Марин позволил себе заявить, что некоторые государства ЕС и НАТО помогают, что называется, «для галочки».
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Хоть Зеленский не стал называть соответствующие страны, но отметил, что они «что-то передают, условно, для галочки», а сами при этом помогают России обходить санкции и продолжают вести бизнес с российской стороной. Украинского президента такое положение дел очень не устраивает: по его мнению, на Россию надо продолжать накладывать всё новые и новые санкции и всё сильнее закручивать гайки. Почему это как-то должно «помочь» Украине выбраться из ситуации, в которую она попала, непонятно.
Важно отметить, что хоть государства Европы не имеют никакого политического суверенитета, но те из них, на которые намекает Зеленский, ещё сохранили способность видеть развитие событий на несколько шагов вперёд, и что отношения с Россией рано или поздно придётся восстанавливать. А что Европе может предложить Украина, вопрос уже даже не открытый и совсем не риторический.