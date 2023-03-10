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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский упрекнул некоторые страны ЕС и НАТО в недостаточной поддержке Украины
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Сегодня единственной причиной, по которой Украина сохраняет способность сопротивляться и осуществлять свои обязанности перед военными, госслужащими и пенсионерами, является безмерная поддержка коллективного Запада, фактически взявшего Украину на содержание. Несмотря на немыслимые объёмы поддержки, президент Украины Владимир Зеленский сегодня в ходе пресс-конференции по итогам встречи с финским премьером Санной Марин позволил себе заявить, что некоторые государства ЕС и НАТО помогают, что называется, «для галочки».

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Хоть Зеленский не стал называть соответствующие страны, но отметил, что они «что-то передают, условно, для галочки», а сами при этом помогают России обходить санкции и продолжают вести бизнес с российской стороной. Украинского президента такое положение дел очень не устраивает: по его мнению, на Россию надо продолжать накладывать всё новые и новые санкции и всё сильнее закручивать гайки. Почему это как-то должно «помочь» Украине выбраться из ситуации, в которую она попала, непонятно.

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Важно отметить, что хоть государства Европы не имеют никакого политического суверенитета, но те из них, на которые намекает Зеленский, ещё сохранили способность видеть развитие событий на несколько шагов вперёд, и что отношения с Россией рано или поздно придётся восстанавливать. А что Европе может предложить Украина, вопрос уже даже не открытый и совсем не риторический.

#украина #политика #боевые действия #евросоюз #психиатрия
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Травкой отборной затянулся! Никаго уважения к себе; нарик со стажем...
Зеленский упрекнул некоторые страны ЕС и НАТО в недостаточной поддержке Украины
vitosol
19:43
Так и сказал? Кастрюля, закрой ротик и бегом на свой сайт. Через монитор салом несёт.
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Chato-b0t
19:39
Хорошая инфа. И это - как серпом по яйцам залужному хихимону, а уж его ближневосточная пархатая шавка так и вовсе всрётся в иерусалиме, как тот мыкола полтавськiй.
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И старлинк илошкин их ни разу не спасёт даже.
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