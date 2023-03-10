Есть люди хорошие, есть похуже, а есть и такие, которые родного брата не стыдятся.

Сегодня единственной причиной, по которой Украина сохраняет способность сопротивляться и осуществлять свои обязанности перед военными, госслужащими и пенсионерами, является безмерная поддержка коллективного Запада, фактически взявшего Украину на содержание. Несмотря на немыслимые объёмы поддержки, президент Украины Владимир Зеленский сегодня в ходе пресс-конференции по итогам встречи с финским премьером Санной Марин позволил себе заявить, что некоторые государства ЕС и НАТО помогают, что называется, «для галочки».

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Хоть Зеленский не стал называть соответствующие страны, но отметил, что они «что-то передают, условно, для галочки», а сами при этом помогают России обходить санкции и продолжают вести бизнес с российской стороной. Украинского президента такое положение дел очень не устраивает: по его мнению, на Россию надо продолжать накладывать всё новые и новые санкции и всё сильнее закручивать гайки. Почему это как-то должно «помочь» Украине выбраться из ситуации, в которую она попала, непонятно.

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Важно отметить, что хоть государства Европы не имеют никакого политического суверенитета, но те из них, на которые намекает Зеленский, ещё сохранили способность видеть развитие событий на несколько шагов вперёд, и что отношения с Россией рано или поздно придётся восстанавливать. А что Европе может предложить Украина, вопрос уже даже не открытый и совсем не риторический.