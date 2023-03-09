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На сегодняшний день Россия ведёт боевые действия на Украине так, как именно Россия видит для себя необходимым. То, что чьи-то фантазии о ходе данного конфликта не были удовлетворены, не означает, что страна терпит в этих боевых действиях поражение. Примерно таким же мнением поделился сегодня глава разведывательного департамента минобороны Литвы Элегиус Паулавичюс, по словам которого, следует перестать тешить себя сказками о том, что Россия якобы терпит поражение в собственной специальной военной операции.

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Как отметил Паулавичюс, для ведения боевых действий с текущей интенсивностью у России хватит ресурсов ещё на два года. По мнению литовского чиновника, в Литве хотят победы Украины и поражения России как «агрессора», однако беспрестанно успокаивать себя, выдавая желаемое за действительное, не стоит, поскольку на реальную обстановку это никак не влияет, и Украина продолжает пребывать «в опасности».

Кроме того, Паулавичюс убеждён в том, что Россия полна решимости продолжать этот военный конфликт, а бравады о том, что Москва при его ведении ослабевает, лишь «усыпляют бдительность».

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Стоит отметить, что негативных для Украины статей в западных и считающих себя западными СМИ и изданиях становится всё больше. Что невольно должно наталкивать на определённые мысли.