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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Трейлер шестого «Крика» с Дженной Ортегой напоминает о скорой премьере слэшера
Там всё по канону.
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Через несколько дней состоится выход на экраны новой части известнейшей серии слэшеров «Крик». Премьера картины, напомним, состоится 10 марта, по такому случаю кинокомпания Paramount Pictures выпустила финальный трейлер фильма.

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В ролике полным-полно восторженных цитат из рецензий критиков, но о настоящем уровне исполнения шестого «Крика» можно будет судить только после появления большого количества пользовательских рецензий.

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После событий пятой части четвёрка выживших перебирается в Нью-Йорк, чтобы взять тайм-аут и попытаться устроить новую жизнь. Там уже давно проживает журналистка Гейл Уэзерс, к героям также присоединяется одна из героинь «Крика 4». Как вы понимаете, всё идёт не совсем по плану, от таинственного убийцы в костюме Призрачного лица приходится спасаться уже на новом месте.

#кино
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