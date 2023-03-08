Там всё по канону.

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Через несколько дней состоится выход на экраны новой части известнейшей серии слэшеров «Крик». Премьера картины, напомним, состоится 10 марта, по такому случаю кинокомпания Paramount Pictures выпустила финальный трейлер фильма.

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В ролике полным-полно восторженных цитат из рецензий критиков, но о настоящем уровне исполнения шестого «Крика» можно будет судить только после появления большого количества пользовательских рецензий.

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После событий пятой части четвёрка выживших перебирается в Нью-Йорк, чтобы взять тайм-аут и попытаться устроить новую жизнь. Там уже давно проживает журналистка Гейл Уэзерс, к героям также присоединяется одна из героинь «Крика 4». Как вы понимаете, всё идёт не совсем по плану, от таинственного убийцы в костюме Призрачного лица приходится спасаться уже на новом месте.