Фильм занимает третье место в списке самых кассовых картин.

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Цифровая версия продолжения «Аватара» Джеймса Кэмерона должна выйти уже 28 марта — всего 3,5 спустя после начала проката. Лента будет выпущена в сервисах Amazon Prime Video, Apple TV+, Vudu и Movies Anywhere. Сообщается, что вместе с новинкой в комплекте будут идти три часа бонусных материалов.

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Сам анонс цифровой версии второго «Аватара» был сопровождён коротким трейлером. Что касается дополнительных материалов, то туда попадут ролики, рассказывающие о мире Пандоры, а также о самом производственном процессе ленты.

Так, создатели картины расскажут зрителям о технологиях захвата движений, команде визуальных эффектов Weta FX, актёрском составе и новых персонажах. В дополнительных материалах также нашлось место короткометражке, посвящённой Майлзу «Пауку» Сокорро, мальчику, который хочет стать На’ви. Наполнение комплекта с дополнительными материалами может изменяться в зависимости от платформы.

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Напомним, по состоянию на начало марта 2023 года «Аватар: Путь воды» занимает третью строчку в списке самых кассовых фильмов за всю историю. Сборы превысили отметку в 2,28 миллиарда долларов.