До конца года. К вопросу о том, сколько ещё собираются вести СВО.

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Хотя ВС РФ при помощи различных средств поражения эффективно выбивают украинскую артиллерию, свидетельства чего ежедневно в огромных количествах появляются в различных «пабликах» Telegram на военную тематику, но полностью подавить артиллерийский огонь противника пока не удалось. Чтобы приблизиться к выполнению этой задачи, до конца года в зоне СВО планируется в два раза увеличить количество комплексов артиллерийской разведки «Пенициллин». Соответствующей информацией поделилось издание «РИА Новости» со ссылкой на свой информированный источник.

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Согласно комментарию источника агентства, удвоение количества «Пенициллинов» в зоне СВО повысит эффективность контрбатарейной борьбы. При этом собеседник не стал уточнять, сколько всего сейчас данных комплексов применяется на фронте. Возможно, процентное увеличение будет выглядеть значительнее, чем абсолютное.

Из тактико-технических характеристик комплекса «Пенициллин» следует, что он способен отслеживать траектории полёта миномётных мин, а также снарядов как ствольной, так и реактивной артиллерии, с высокой точностью выявляя позиции, с которых производился запуск, и наводя на выявленные точки свои средства поражения. Собственно, это и есть то, что называется умным термином «контрбатарейная борьба».

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Судя по тому, что количество комплексов «Пенициллин» собираются удвоить до конца года, активные боевые действия будут вестись как минимум до 2024-го.