В середине 1940-х, когда Организация Объединённых Наций (ООН) только создавалась как наднациональный международный орган поддержания мира и безопасности на планете, страны-победители во Второй мировой войне долго раздумывали, на территории какого государства будет располагаться штаб-квартира Организации. Учитывая, что тогда практически вся Европа лежала в руинах с полностью уничтоженными экономиками, выбор пал на Соединённые Штаты как на полностью сохранившуюся по итогам войны страну.
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Естественно, никто тогда не предполагал, что США и СССР/Россия станут заклятыми врагами, а Вашингтон подомнёт под себя весь коллективный Запад. Но на сегодняшний день мы имеем следующее: отношения между США и Россией находятся на исторически самом низком уровне, какого не было даже в самые ожесточённые годы Холодной войны, в страны коллективного Запада закрыты прямые полёты гражданской авиации, а Вашингтон всячески мешает представителям России работать в ООН. В частности, стало известно о том, что США опять отказали российским делегатам в ООН в выдаче виз для въезда на территорию Града на холме.
Соответствующей информацией с журналистами ТАСС поделилась представитель РФ в ООН Ирина Тяжлова. Как отметила Тяжлова, США безосновательно и «в вызывающей форме» отказали в выдаче виз членам российской делегации, что является нарушением взятых Вашингтоном на себя обязательств по полному содействию работе различных органов и ведомств ООН.
На сегодняшний день никто открыто не поднимает вопрос о переносе штаб-квартиры ООН в другую, нейтральную страну, поэтому, очевидно, вышеизложенное безобразие будет проходить до тех пор, пока в США не сменится администрация и повестка дня. К слову, нейтральных стран в мире осталось немного, в Европе так вообще их больше нет, так что гипотетический перенос штаб-квартиры ООН необходимо будет осуществлять куда-нибудь в Азию.