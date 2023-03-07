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Редакция
События в мире Михаил Андреев
США опять отказали в выдаче виз российской делегации в ООН
Пока вопрос о переносе штаб-квартиры ООН в нейтральную страну не будет поднят, это так и будет продолжаться.
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В середине 1940-х, когда Организация Объединённых Наций (ООН) только создавалась как наднациональный международный орган поддержания мира и безопасности на планете, страны-победители во Второй мировой войне долго раздумывали, на территории какого государства будет располагаться штаб-квартира Организации. Учитывая, что тогда практически вся Европа лежала в руинах с полностью уничтоженными экономиками, выбор пал на Соединённые Штаты как на полностью сохранившуюся по итогам войны страну.

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Естественно, никто тогда не предполагал, что США и СССР/Россия станут заклятыми врагами, а Вашингтон подомнёт под себя весь коллективный Запад. Но на сегодняшний день мы имеем следующее: отношения между США и Россией находятся на исторически самом низком уровне, какого не было даже в самые ожесточённые годы Холодной войны, в страны коллективного Запада закрыты прямые полёты гражданской авиации, а Вашингтон всячески мешает представителям России работать в ООН. В частности, стало известно о том, что США опять отказали российским делегатам в ООН в выдаче виз для въезда на территорию Града на холме.

Соответствующей информацией с журналистами ТАСС поделилась представитель РФ в ООН Ирина Тяжлова. Как отметила Тяжлова, США безосновательно и «в вызывающей форме» отказали в выдаче виз членам российской делегации, что является нарушением взятых Вашингтоном на себя обязательств по полному содействию работе различных органов и ведомств ООН.

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На сегодняшний день никто открыто не поднимает вопрос о переносе штаб-квартиры ООН в другую, нейтральную страну, поэтому, очевидно, вышеизложенное безобразие будет проходить до тех пор, пока в США не сменится администрация и повестка дня. К слову, нейтральных стран в мире осталось немного, в Европе так вообще их больше нет, так что гипотетический перенос штаб-квартиры ООН необходимо будет осуществлять куда-нибудь в Азию.

#россия #сша #политика #оон
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