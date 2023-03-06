Издание «Известия» сообщает, что на расположенном в Калининграде заводе «Автотор» был запущен проект по переоснащению автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в электромобили. Пока в экспериментальном режиме будет вестись переоснащение машин из парка самого предприятия, а чуть позже должны появиться специальные комплекты, которые можно будет установить в любые машины. Первые испытания доработанных образцов должны начаться уже весной текущего года.
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Итак, вместо ДВС «Автотор» будут устанавливаться электродвигатели собственного производства. Так, например, предусматривается замена моторов действующего автопарка Калининградской области.
«Мы предложили правительству (и оно нас поддерживает) сделать для всей отрасли 150 тыс. электрических двигателей разной размерности и систем управления к ним. Это в два раза больше, чем предусматривает концепция автопрома. Такой потребности в новых электромобилях, конечно, пока не будет. Поэтому мы будем выпускать электрокомплекты, чтобы заменять старый ДВС вместе с коробкой передач на новый электрический у машин, которые уже находятся в эксплуатации», — заявил журналистам основатель и основной владелец холдинга Владимир Щербаков.
Сами комплекты можно будет установить на любой станции техобслуживания. Уже сейчас известно, что «Автотору» уже удалось заключить соглашения с бизнесами, обеспечивающими ремоторизацию в Китае и Корее. А на самом заводе происходит доработка конструкторских решений до стадии производства. Щербаков уверен, что при массовом запуске проекта цена замены ДВС на электродвигатель может составить около 1 тысячи евро на автомобиль.
Эксперты считают, что замена ДВС на электродвигатель будет дорогостоящим мероприятием, поскольку упомянутая выше 1 тысяч евро — это только стоимость работ. «Автотор» планирует заняться выпуском собственных электромобилей, производство может стартовать до конца текущего года.