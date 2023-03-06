Соединённые Штаты продолжают заниматься дестабилизацией обстановки в сомневающихся осколках Советского Союза. Агрессивные попытки лишить Молдову нейтрального статуса и затащить страну в ЕС, а затем и в НАТО не останавливаются, и сегодня заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ в беседе с журналистами румынского телеканала Prima TV заявил, что Молдове следует перестать бояться России и начать готовиться к вступлению в Евросоюз.
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По мнению Джоанэ, в Евросоюзе Молдову ждёт «достойная жизнь», а при сохранении своего положения в «серой зоне» никаких шансов на улучшение ситуации не будет. Дальше Джоанэ позволил себе назвать Молдову самой бедной страной в Европе, хоть это и не так, и заявил, что если страна будет оставаться в сфере влияния России, то ситуация не изменится.
На каком основании в ЕС у Молдовы будет «достойная жизнь», кто и как её обеспечит — всё это вопросы, которые задавать не стоит, поскольку ответы на них будут в высшей степени неприятными для любителей жить в иллюзиях. Ведь не секрет, что для высокого уровня жизни нужно работать, работать, работать и ещё раз работать — не покладая рук и не зная усталости. Просто так с неба, а уж тем более из рук прижимистых европейцев, ничего не свалится.