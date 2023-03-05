Немецкие производства об этом в курсе вообще?

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц продолжает на публику изображать, что все хорошо, прекрасная маркиза а немецкая экономика смогла адаптироваться к новой реальности с практически полным отсутствием поставок российских энергоносителей (нефти, газа и угля). Даже несмотря на непростую экономическую ситуацию в Германии данные заявления продолжают регулярно звучать из уст Шольца, и вот, сегодня он повторил их в интервью CNN.

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По словам канцлера, никто год назад и предположить не мог, что Германия «легко переживёт» отсутствие поставок энергоносителей из России, однако это всё же случилось. Как отметил Шольц, этого удалось добиться путём наращивания закупок сжиженного природного газа у других поставщиков, пересмотра сроков отказа от атомной энергетики, а также более длительного применения угольных электростанций.

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Как отметил глава немецкого правительства, на преодоление последствий экономической войны с Россией Германии пришлось потратить 300 миллиардов евро, которые были направлены на стабилизацию экономики и субсидии гражданам на оплату возросших счетов за газ, электричество и отопление. Сейчас, уточнил Шольц, стоимость энергии стремительно идёт вниз, а социальная обстановка стабильна. А то, что немецкие производства от такой стабильности теряют конкурентоспособность, приводя к рискам рецессии в самой Германии — это, надо понимать, ерунда, на неё обращать внимание не стоит.