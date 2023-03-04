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Редакция
События в мире Михаил Андреев
FT: Украина ежемесячно запрашивает у Евросоюза по 250 000 снарядов для артиллерии
Это, на минуточку, по 8 333 снарядов в день.
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О том, насколько силён дисбаланс между Россией и Украиной в количестве артиллерийских стволов и боеприпасов к ним, за последний год не писали только ленивые, коих было откровенно мало. По разным подсчётам, Украина уступает России в артиллерийском огне от 5 до 20 раз, и вот, несколько часов назад издание Financial Times опубликовало любопытную статью, из которой следует очевидное, а именно — что Киев полностью зависит от западных поставок снарядов и вооружений.

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Как пишут авторы FT со ссылкой на письмо, адресованное украинским министром обороны Алексеем Резниковым своим европейским коллегам, на Украине наблюдается чудовищный снарядный голод: войска выпускают только 1/5 тех снарядов, которые могли бы выпускать, из-за проблем с их запасами. На сегодняшний день, как гласит письмо Резникова, Украина выстреливает примерно 110 тысяч снарядов калибра 155 мм — всего четверть от того количества, которое выстреливают ВС РФ.

В идеале, по приводимым Financial Times словам Резникова, нарастить этот объём до 594 000 снарядов ежемесячно, а минимальный необходимый объём для выполнения боевых задач составляет 60 % от максимального, или 356 400 снарядов.

В связи с этим Резников запрашивает у стран Евросоюза примерно 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц: если сложить их с имеющимися на данный момент запасами, то получится как раз минимальный объём для выполнения боевых задач.

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Официальные европейские лица заявляют, что все члены ЕС готовы начать поставки уже через несколько недель. Впрочем, некоторые политики, у которых ещё осталось рациональное мышление вкупе со знанием реального положения дел, считают данный план чрезмерно оптимистичным и амбициозным. В частности, как передаёт FT, Россия каждый день выстреливает столько же снарядов, сколько Европа производит за один месяц. Долго поддерживать Украину в таком темпе не получится, а перевод экономик на военные рельсы в нынешней ситуации займёт не один год — когда, вероятнее всего, и помогать будет уже некому.

#украина #боевые действия #евросоюз #промышленность #артиллерия
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