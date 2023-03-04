О том, насколько силён дисбаланс между Россией и Украиной в количестве артиллерийских стволов и боеприпасов к ним, за последний год не писали только ленивые, коих было откровенно мало. По разным подсчётам, Украина уступает России в артиллерийском огне от 5 до 20 раз, и вот, несколько часов назад издание Financial Times опубликовало любопытную статью, из которой следует очевидное, а именно — что Киев полностью зависит от западных поставок снарядов и вооружений.
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Как пишут авторы FT со ссылкой на письмо, адресованное украинским министром обороны Алексеем Резниковым своим европейским коллегам, на Украине наблюдается чудовищный снарядный голод: войска выпускают только 1/5 тех снарядов, которые могли бы выпускать, из-за проблем с их запасами. На сегодняшний день, как гласит письмо Резникова, Украина выстреливает примерно 110 тысяч снарядов калибра 155 мм — всего четверть от того количества, которое выстреливают ВС РФ.
В идеале, по приводимым Financial Times словам Резникова, нарастить этот объём до 594 000 снарядов ежемесячно, а минимальный необходимый объём для выполнения боевых задач составляет 60 % от максимального, или 356 400 снарядов.
В связи с этим Резников запрашивает у стран Евросоюза примерно 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц: если сложить их с имеющимися на данный момент запасами, то получится как раз минимальный объём для выполнения боевых задач.
Официальные европейские лица заявляют, что все члены ЕС готовы начать поставки уже через несколько недель. Впрочем, некоторые политики, у которых ещё осталось рациональное мышление вкупе со знанием реального положения дел, считают данный план чрезмерно оптимистичным и амбициозным. В частности, как передаёт FT, Россия каждый день выстреливает столько же снарядов, сколько Европа производит за один месяц. Долго поддерживать Украину в таком темпе не получится, а перевод экономик на военные рельсы в нынешней ситуации займёт не один год — когда, вероятнее всего, и помогать будет уже некому.