Сербия, может, и хотела бы, но такой возможности нет физически.

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Несколько дней назад в Сети появились слухи о якобы причастности сербских компаний к поставкам вооружений Украине. Речь, в частности, шла о трёх с половиной тысячах снарядов для РСЗО «Град». Впоследствии в Сербии эту информацию опровергли, ну а теперь к опровержениям присоединился и официальный Белград в лице сербского МИД.

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По словам главы сербского внешнеполитического ведомства Ивицы Дачича, Белград не отправляет оружие ни Киеву, ни Москве. Как уточняется, МИД Сербии принимает прямое участие в выдаче экспортных лицензий на продажу вооружений, поэтому все подобные сделки проходят через ведомство Дачича.

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Как бы то ни было, речь в утечках вполне могла идти о нелегальных поставках вооружений. В настоящее время в поддержании огня конфликта на Украине замешано столько европейских государств, что одним больше или меньше — расклад особо не поменяет. Разве что отношения Москвы с Белградом могут быть подвергнуты пересмотру.