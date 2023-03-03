Не самые дешёвые, получается.

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Сегодня, 3 марта, в России было объявлено о начале продаж автомобилей возрождённой марки «Москвич». Речь идёт о бензиновом «Москвич 3» и электрическом «Москвич 3e». Производитель говорит о возможности приобрести авто в 52 салонах 23 городов России.

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Сам список всех городов уже известен, вот он: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ставрополь, Тюмень, Уфа, Челябинск.

В начале продаж покупателям будут доступны только две модели: бензиновый «Москвич 3» и электрический «Москвич 3e». Классическая версия оснащена 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. В базовой комплектации он будет оснащаться механической коробкой передач, в более дорогом исполнении — вариатором. Электрическая версия оснащена электродвигателем с пиковой мощностью 193 л.с. и тяговой аккумуляторной батареей ёмкостью 65,7 кВт·ч (запас хода – до 410 км). Из интересного оснащения новинок — бесключевой доступ, ассистент парковки, камера заднего вида, медиасистема с экраном диагональю 10,25 дюйма и 6 динамиками, а также люк в крыше.

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А теперь о самом главном и насущном — ценах. Бензиновый «Москвич 3» стоит от 1,97 млн рублей, электрический «Москвич 3е» будет стоить от 3,5 млн рублей. Сколько стоят китайские JAC с учётом доставки — каждый может узнать сам.