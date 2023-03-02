Реальность происходящего на земле до Блинкена до сих пор не дошла.

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Сегодня на встрече глав министерств иностранных дел (и их аналогов) стран «Большой двадцатки» в Индии произошла короткая встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова, в рамках которой руководители внешнеполитических ведомств двух стран «на ходу» обмолвились несколькими фразами. Содержанием этих фраз поделился Блинкен в ходе ответов на вопросы журналистов.

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По словам Блинкена, он призвал Лаврова закончить «агрессивную войну» и приступить к «содержательной дипломатии», способной установить «справедливый и длительный мир».

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Что Блинкен подразумевает под содержательной дипломатией и справедливым миром, давно известно: американская сторона вторит невменяемым требованиям Киева и считает необходимым вывести российские войска с территории Украины. Забывая при этом, что на территории Украины, по российской Конституции, их нет с осени прошлого года.