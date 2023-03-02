Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Блинкен рассказал, о чём поговорил с Лавровым на саммите глав МИД стран G20
Реальность происходящего на земле до Блинкена до сих пор не дошла.
рекомендации
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Сегодня на встрече глав министерств иностранных дел (и их аналогов) стран «Большой двадцатки» в Индии произошла короткая встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова, в рамках которой руководители внешнеполитических ведомств двух стран «на ходу» обмолвились несколькими фразами. Содержанием этих фраз поделился Блинкен в ходе ответов на вопросы журналистов.

реклама

По словам Блинкена, он призвал Лаврова закончить «агрессивную войну» и приступить к «содержательной дипломатии», способной установить «справедливый и длительный мир».

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Что Блинкен подразумевает под содержательной дипломатией и справедливым миром, давно известно: американская сторона вторит невменяемым требованиям Киева и считает необходимым вывести российские войска с территории Украины. Забывая при этом, что на территории Украины, по российской Конституции, их нет с осени прошлого года.

#россия #сша #политика
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Лавров извинился перед участниками G20 за «непотребное поведение» членов западных делегаций
Летом Центробанк представит модернизированные банкноты номиналом 1 000 и 5 000 рублей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему армия РФ не уничтожила Leopard 2 на границе с Украиной, и кто пустил немецкие танки в Бахмут
82
Китай поставляет России сотни разведывательно-ударных БПЛА - Пентагон
16
Немецкие зенитные комплексы Skynex закроют небо над Украиной для дронов Герань-3 уже в 2023г
58
США опасаются, что Китай отправит на Украину сотни танков в обход санкций
9
Химическая промышленность Германии перестала существовать–санкции против РФ дали неожиданный эффект
15
Су-34 и Су- 25СМ3 ВКС РФ наносят удары по позициям иностранных наемников и боевиков ВСУ в зоне СВО
6
ЧВК "Редан" новая субкультура, захватившая сердца подростков России и Украины - кто они и опасны ли
26
Почему Linux — ужасная операционая система, которая не заменит Windows
107
ВВС Китая в симуляции гиперзвукового воздушного боя сбили американский стелс-истребитель F-35
16
10 полезных программ для Windows 10 и Windows 11, которые стоит попробовать в 2023 году. Часть 2
7

Сейчас обсуждают

Евгений Сом
20:36
ха ха ха ха ха очередное вранье от балабола-пиздабола ))) А так разгон памяти дает прирост когда проц хорошо загружен и ему как ни странно нужно больше данных. И чего тут не ответил https://overcloc...
Почему я не люблю разгон оперативной памяти
Xmast
20:35
У меня монитор 4к. И мне не интересно сколько будет в 1080 вообще
Ryzen 9 7900X3D весьма популярен в немецкой рознице, но Ryzen 7 5800X3D покупают охотнее
Xmast
20:34
А для чего тебе проц с 3д умник. Для приложений? Тогда открою секрет. Из за пониженных частот там он работает хуже обычного не 3д
Ryzen 9 7900X3D весьма популярен в немецкой рознице, но Ryzen 7 5800X3D покупают охотнее
Евгений Сом
20:30
Кто тестирует процессоры в 4К? А то по этому скину можно сказать что 13600К = 13900К только почему то в цене у них разница не такая уж и одинаковая )))
Ryzen 9 7900X3D весьма популярен в немецкой рознице, но Ryzen 7 5800X3D покупают охотнее
vurdalakec
20:28
Дело не в России а в Батьке который говорит " шонепридэлах" и пытается помирить соседей при этом.
Военная разведка Украины: Россия продолжает переброску российских войск из Белоруссии в зону СВО
Сергей Ежов
20:27
Нет смысла здесь разговаривать с этими долбаебами. Это либо из путинского управления К2, либо просто имбицилы.
Почему армия РФ не уничтожила Leopard 2 на границе с Украиной, и кто пустил немецкие танки в Бахмут
Redneck_prm
20:27
>>> перестало быть истиной после ухода Microsoft из России и начала её импортозамещения коммерческими Linux на средства крупных госкомпаний - а это миллиардные доходы Linux-разработчиков Эти доходы ...
Почему Linux — ужасная операционая система, которая не заменит Windows
Alexey Dobry
20:25
Какие в сраку факты? Ты понимаешь, что это дискуссионный вопрос? Тут всё опирается на мнении, потому что нельзя просто так и найти лучший софт для N-ой задачи или просто лучший дистрибутив линукса, на...
Разработка приложений в среде Android OS и доска "почёта" для комментаторов
deus1060
20:24
Рано еще DDR5 гонять, надо подождать, когда настоится... в смысле, выйдут легенды, как на DDR4 - Ballistix, бидаи. Тогда и интересно будет.
Почему я не люблю разгон оперативной памяти
Voldemaar
20:23
Вот так просто и без затей?
Почему Linux — ужасная операционая система, которая не заменит Windows
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем