Главной темой информационного поля сегодня стал осуществлённый украинскими диверсантами террористический акт в Брянской области. Наши внештатные добровольные авторы уже исписались на эту тему, но пропустили один интересный материал. Очевидно, что сегодняшние события будут иметь для Украины тяжелейшие последствия, однако на данный момент не вполне ясно, в чём они будут выражаться. В Госдуме уже начали делиться своими мнениями на этот счёт — в частности, депутат от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев призвал изменить статус специальной военной операции на контртеррористическую операцию. Об этом сообщает издание Ura.news.
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По мнению Гусева, после произошедшего должны быть приняты «серьёзные решения» касательно ведения боевых действий: противник во всех смыслах перешёл все границы и должен быть наказан.
Дополнительно Гусев пояснил, чем формально будет отличаться контртеррористическая операция от специальной военной. Ответ простой: при контртерроре государство будет вести охоту на руководство организаций, осуществляющих террористические акты, и уничтожать их. В данном случае, по всей видимости, речь идёт о руководителях украинских спецслужб и силовых ведомств.
Важно понимать, что пока что мы имеем дело только с фантазиями отдельных депутатов Госдумы. Хотя вопрос необходимости изменения подхода к боевым действиям в российских политических кругах поднимается уже далеко не в первый раз.