Оптимизма некоторым депутатам ЕП не занимать.

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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Несмотря на то, что Украина в случае вступления в Евросоюз в её нынешнем виде станет для и без того находящихся в рецессии европейских экономик тяжелейшим, если не сказать несовместимым с жизнью бременем, некоторые члены Европарламента (ЕП), от мнения которых всё равно ничего не зависит, продолжают продавливать идею вступления Киева в «европейскую семью». В частности, депутат ЕП, а в прошлом премьер Литвы Андрюс Кубилюс предположил, что Украина может стать членом ЕС к 2029 году.

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Для этого, добавил Кубилюс, впрочем, нужно работать в надлежащем темпе и проводить необходимые реформы, и лишь тогда через шесть лет можно будет начинать говорить об Украине как о полноправном члене ЕС.

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Стоит отметить, что Украина уже на протяжении года находится на содержании США и ЕС, сохраняя возможность продолжать оказывать сопротивление ВС РФ исключительно благодаря их совместной финансовой и военной помощи.