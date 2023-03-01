184/200 депутатов — за конец десятилетий добрососедских отношений с Россией в пользу постоянной угрозы.

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Хотя для вступления в НАТО необходимо согласие всех членов альянса, коих после окончания Холодной войны в исключительно мирных, конечно же, целях, стало в два раза больше, Финляндия продолжает рассчитывать, что все неурядицы удастся уладить, и процесс её приёма в альянс будет завершён. В частности, сегодня в финском парламенте прошло голосование за законопроект о вступлении страны в Североатлантический альянс. Абсолютное большинство депутатов — 184 из 200 — проголосовали за него, тогда как остальные либо воздержались, либо не явились на голосование, либо открыто выступили против.

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На сегодняшний день против вступления Финляндии в НАТО выступают в Венгрии и Турции. Условия, поставленные Финляндии этими государствами, выполнить более чем реально, однако их выполнение сопряжено с определёнными унижениями, на которые нынешнее политическое руководство страны вряд ли пойдёт.

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В частности, Венгрия требует от Финляндии прекратить распространять ложь о венгерской политической системе, а Турция требует перестать поддерживать террористов (по версии Анкары) из Рабочей партии Курдистана. Так что на данный момент позиция Венгрии и Турции — это то, что спасает финнов (к слову, и шведов тоже) от большой беды и завершения десятилетий счастливой, беззаботной и безмятежной жизни.