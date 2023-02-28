Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг продолжает с регулярностью и упорством, достойными лучшего применения, говорить на публику то, что эта самая находящаяся под действием «излучателей» публика желает услышать. В частности, сегодня Столтенберг, выступая на саммите SAMAK в надеящейся вступить в НАТО Финляндии, заявил, что в отношениях между альянсом и Россией «назад дороги нет».
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Администратор НАТО отметил, что нормализации отношений с Россией не произойдёт даже после окончания боевых действий на Украине, а странам альянса следует увеличивать свои оборонные бюджеты, дабы соответствовать требованиям безопасности в новых условиях.
Иными словами, Йенс Столтенберг предрекает миру Вторую Холодную войну. Которая, справедливости ради, уже давно идёт — разве что с поправкой на то, что в мире формируется больше центров силы (полюсов).