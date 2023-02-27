Опасаясь перехода отношений России и Китая в статус полноценного альянса, в США бьют в набат, устраивают истерики и пытаются вбить клин в российско-китайские отношения. Американские официальные лица позволяют себе обвинять Китай в помощи России с обходом санкций коллективного Запада, намекают на сотрудничество двух стран в военной сфере и даже грозят Поднебесной последствиями.
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Хотя «панда» чрезвычайно мудра, прагматична и хладнокровна, но терпение может закончиться даже у неё. Так, сегодня официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что США не имеют никакого права осуществлять «нападки» на китайско-российские отношения и выражаться в таком агрессивном тоне. Как добавила Нин, Китай не намерен терпеть угрозы и давление со стороны США.
Дополнительно в китайском МИД отметили, что сегодня именно Вашингтон занимается снабжением одной из сторон конфликта вооружениями, параллельно нашпиговывая оружием Тайвань, который сами Соединённые Штаты формально считают частью материкового Китая. В китайском внешнеполитическом ведомстве считают, что США следует объясниться перед миром за свои действия.