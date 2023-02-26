Истории с чудесной эффективностью украинских систем ПВО, сбивающих по 90% запущенных по объектам энергетики, связи и военного управления ракет и дронов, давно уже стали своеобразными «мемами» нынешнего конфликта. Тот факт, что предоставляемая украинским генштабом статистика не соответствует масштабам разрушений, нисколько украинское командование не смущает; более того, общая статистика «сбитых» крылатых ракет и беспилотников за период с сентября прошлого года стала одной из основных в свежем сообщении главкома ВВС ВСУ Николая Олещука.
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По словам Олещука, в том числе благодаря поставленным с Запада системам противовоздушной обороны за период с сентября было сбито более 650 крылатых ракет и более 610 ударных беспилотников иранского производства. Как добавил Олещук, сейчас ВСУ ожидают поступления ЗРК Patriot и SAMP/T-Mamba, которые «существенно усилят» систему ПВО Украины.
Олещук воспользовался возможностью и заявил о том, что стране необходимо больше систем ПВО средней и большой дальности. Ну а предоставить их должны кто? Правильно: западные спонсоры.
Вообще, на данную статистику с какой стороны ни посмотри, получается некрасиво. Даже если представить себе, что цифры правдивы, а Россия при этом всё равно добивается поставленных перед ракетными ударами задач, то это полностью рушит сложившийся на Украине пропагандистский миф о «заканчивающихся ракетах» и отсутствии возможности их производства. Кроме того, вышеизложенная статистика мало что значит без упоминания того, сколько всего ракет и беспилотников было запущено российской стороной за период с сентября прошлого года по сегодняшний день. Безусловно, сомневаться в том, что украинская ПВО действительно сбивает некоторую часть запущенных ракет, было бы легкомысленно, однако каков их реальный, а не вымышленный процент, знают, пожалуй, разве что в генштабах сторон конфликта.