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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ЕС ввёл ограничения почти на половину своего экспорта в Россию
Производители и экспортёры этому безмерно рады (нет).
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Политики Евросоюза, которых никто не избирал и выгнать со своих постов по причине полнейшей некомпетентности во всех вопросах тоже не может, продолжают относиться к санкционной войне с Россией как к некой азартной игре. Предыдущие девять ставок были проиграны — значит, надо делать десятую ставку, которая вот-вот точно-точно будет выигрышной. Десятый пакет санкций был принят, в него вошли свыше сотни физических и юридических лиц, в том числе из третьих стран.

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Теперь же Еврокомиссия (ЕК) в сопроводительной документации к десятому пакету антироссийских санкций заявила, что новые санкции ограничивают экспорт товаров из евросоюза в Россию на сумму в 11,4 млрд евро вдобавок к 32,5 миллиардам евро товаров, попавших под ограничения в предыдущих пакетах санкций. Итого суммарно 43,9 млрд евро. Таким образом, уточняется в документе ЕК, в общей сложности под ограничения попали 49 % всего европейского экспорта в Россию, исходя из данных за 2021 год.

Довольны ли таким раскладом европейские экспортёры, потерявшие гигантский рынок сбыта, вопрос риторический. В Еврокомиссии им, впрочем, не задаются, поскольку следуют «высшей цели» в лице поддержки Украины всеми возможными способами кроме прямого военного вмешательства на стороне Киева.

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При всём этом Еврокомиссия считает свои санкции «разумными и целевыми», убеждена в том, что они «бьют Россию по болевым точкам с максимальным ущербом для политической элиты, ответственной за вторжение», а также «калечит возможность Кремля финансировать войну». Стоит ли объяснять ЕК, что санкционная война с учётом нанесённого ЕС урона потерпела самое настоящее фиаско, а ущерб наносится исключительно простым людям по обе стороны «санкционного фронта», вопрос опять же риторический.

#россия #санкции #политика #евросоюз
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