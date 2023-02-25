Производители и экспортёры этому безмерно рады (нет).

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Политики Евросоюза, которых никто не избирал и выгнать со своих постов по причине полнейшей некомпетентности во всех вопросах тоже не может, продолжают относиться к санкционной войне с Россией как к некой азартной игре. Предыдущие девять ставок были проиграны — значит, надо делать десятую ставку, которая вот-вот точно-точно будет выигрышной. Десятый пакет санкций был принят, в него вошли свыше сотни физических и юридических лиц, в том числе из третьих стран.

реклама

Теперь же Еврокомиссия (ЕК) в сопроводительной документации к десятому пакету антироссийских санкций заявила, что новые санкции ограничивают экспорт товаров из евросоюза в Россию на сумму в 11,4 млрд евро вдобавок к 32,5 миллиардам евро товаров, попавших под ограничения в предыдущих пакетах санкций. Итого суммарно 43,9 млрд евро. Таким образом, уточняется в документе ЕК, в общей сложности под ограничения попали 49 % всего европейского экспорта в Россию, исходя из данных за 2021 год.

Довольны ли таким раскладом европейские экспортёры, потерявшие гигантский рынок сбыта, вопрос риторический. В Еврокомиссии им, впрочем, не задаются, поскольку следуют «высшей цели» в лице поддержки Украины всеми возможными способами кроме прямого военного вмешательства на стороне Киева.

рекомендации 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 25 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

При всём этом Еврокомиссия считает свои санкции «разумными и целевыми», убеждена в том, что они «бьют Россию по болевым точкам с максимальным ущербом для политической элиты, ответственной за вторжение», а также «калечит возможность Кремля финансировать войну». Стоит ли объяснять ЕК, что санкционная война с учётом нанесённого ЕС урона потерпела самое настоящее фиаско, а ущерб наносится исключительно простым людям по обе стороны «санкционного фронта», вопрос опять же риторический.