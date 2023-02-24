Президент Украины Владимир Зеленский продолжает играть на публику и говорить ей то, что она желает слышать, невзирая на реалистичность или утопичность озвучиваемых тезисов. В частности, сегодня Зеленский заявил, что Украина уже морально готова к осуществлению военных действий в отношении Крыма, а теперь готовится к этому «технически».
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По словам украинского президента, сейчас украинские войска формируют бригады, усиливаются, а также проводят обучение на зарубежных полигонах. Когда этот процесс собираются начать, Зеленский не уточнил.
Здесь важно учитывать сразу несколько моментов. Во-первых, о «возвращении» Крыма на Украине говорят постоянно с 2014 года, и дальше слов дело не доходило и не могло дойти. Во-вторых, на сегодняшний день у Украины отсутствуют военные возможности для проведения операций такого масштаба. И в-третьих, согласно мнению военных экспертов, даже при наличии сухопутной армии необходимой численности такая войсковая операция, учитывая отсутствие у Украины флота и десантных кораблей, а также принимая во внимание узкий соединяющий Крым с «материком» перешеек, стала бы для ВСУ настоящей западнёй сродни Фермопильскому сражению. Конечно же, всё это в Киеве прекрасно понимают, но продолжают обрабатывать далёких от военной тактики и стратегии людей.