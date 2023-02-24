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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил о подготовке Украины к захвату Крыма
Тот самый случай, когда язык твой — враг твой.
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Президент Украины Владимир Зеленский продолжает играть на публику и говорить ей то, что она желает слышать, невзирая на реалистичность или утопичность озвучиваемых тезисов. В частности, сегодня Зеленский заявил, что Украина уже морально готова к осуществлению военных действий в отношении Крыма, а теперь готовится к этому «технически».

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По словам украинского президента, сейчас украинские войска формируют бригады, усиливаются, а также проводят обучение на зарубежных полигонах. Когда этот процесс собираются начать, Зеленский не уточнил.

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Здесь важно учитывать сразу несколько моментов. Во-первых, о «возвращении» Крыма на Украине говорят постоянно с 2014 года, и дальше слов дело не доходило и не могло дойти. Во-вторых, на сегодняшний день у Украины отсутствуют военные возможности для проведения операций такого масштаба. И в-третьих, согласно мнению военных экспертов, даже при наличии сухопутной армии необходимой численности такая войсковая операция, учитывая отсутствие у Украины флота и десантных кораблей, а также принимая во внимание узкий соединяющий Крым с «материком» перешеек, стала бы для ВСУ настоящей западнёй сродни Фермопильскому сражению. Конечно же, всё это в Киеве прекрасно понимают, но продолжают обрабатывать далёких от военной тактики и стратегии людей.

#россия #украина #боевые действия
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REY_B_
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swr5
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REY_B_
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"боясь повышения градуса противостояния" - это хохма такая? Но почему не смешная? Если бы амеры не хотели бы этой войны, то они бы её и не начинали. И не поставляли бы оружия. И тем более не обещали б...
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Котик
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Шорох в твоей жопе, клоп вонючий.
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До последнего украинца
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Как обычно твои хозяева ссут на лицо тебе и таким как ты , а вы с открытым ртом стоите как долбоящеры и ждёте пока насрут на вас.
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V.L.A.D.L.E.N
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Роман Ильягулов
22:40
Вряд ли напрямую поставят, побоятся заокеанцев, сделают так что мы их якобы сами делаем - откроем предприятие по переклеиванию шильдиков на какой - нибудь "Змей Горыныч" и все, типа, наше производство...
Китай собирается поставить свои дроны-камикадзе Армии РФ
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