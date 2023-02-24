Торговцы смертью пожимают друг другу ручки. А за кадром — потирают их.

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

MSI 3060 за 30 тр в Регарде

MSI 3060 за 30 тр в Регарде

Сегодня днём стало известно, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Киев не с пустыми руками, а привёз долгожданные обещанные танки Leopard 2. Первая поставленная партия составляет всего четыре единицы, но прецедент создан, и немецкие танки уже колесят по территории Украины, вызывая воспоминания из не такого уж далёкого, особенно в масштабах истории, прошлого.

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Когда представители семейства кошачьих появятся непосредственно на фронте и позволят ли им вообще это сделать, вопрос пока открытый. Одно ясно: четыре штуки ход сражения не изменят никак.

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Всего коллективный Запад намеревается передать Украине несколько десятков «Леопардов», эскадрон «Челленджеров 2», а там, в перспективе, возможно, передадут и американские M1 Abrams. Последнее пока — вопрос крайне отдалённой перспективы.