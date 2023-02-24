Когда на днях в Сети с подачи немецкого издания Der Spiegel появилась информация о том, что Китай якобы поставляет России беспилотники-камикадзе с мощной боевой частью, данные сведения сразу было необходимо воспринимать с огромной долей скептицизма. Во-первых, Китай не влезает в чужие конфликты, а тихонько и хитренько использует их в свою пользу. Во-вторых, портить отношения с Западом, на который нацелена львиная доля китайской торговли, Пекин также не намерен. Поэтому не стоит удивляться тому, что сегодня МИД Китая официально опроверг слухи о передаче вышеуказанных беспилотников России.
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Как отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь, никакой информацией о закупках России БПЛА в нём не располагают.
Дополнительно господин Вэньбинь прокомментировал, что страны Запада слишком часто огульно обвиняют Китай в военной помощи Москве, не имея на то никаких доказательств. В МИД Китая призывают страны коллективного Запада прекратить распространять дезинформацию.
Также сегодня Пекин представил план мирного урегулирования конфликта на Украине, который тут же был отвергнут Украиной по указке Запада. Справедливости ради, план настолько несуразный и невыгодный России, что хорошо, что от него отказались именно в Киеве.