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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Китае опровергли слухи о поставках в Россию ударных беспилотников
Китай традиционно мудр и не лезет в чужие конфликты.
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Когда на днях в Сети с подачи немецкого издания Der Spiegel появилась информация о том, что Китай якобы поставляет России беспилотники-камикадзе с мощной боевой частью, данные сведения сразу было необходимо воспринимать с огромной долей скептицизма. Во-первых, Китай не влезает в чужие конфликты, а тихонько и хитренько использует их в свою пользу. Во-вторых, портить отношения с Западом, на который нацелена львиная доля китайской торговли, Пекин также не намерен. Поэтому не стоит удивляться тому, что сегодня МИД Китая официально опроверг слухи о передаче вышеуказанных беспилотников России.

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Как отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь, никакой информацией о закупках России БПЛА в нём не располагают.

Дополнительно господин Вэньбинь прокомментировал, что страны Запада слишком часто огульно обвиняют Китай в военной помощи Москве, не имея на то никаких доказательств. В МИД Китая призывают страны коллективного Запада прекратить распространять дезинформацию.

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Также сегодня Пекин представил план мирного урегулирования конфликта на Украине, который тут же был отвергнут Украиной по указке Запада. Справедливости ради, план настолько несуразный и невыгодный России, что хорошо, что от него отказались именно в Киеве.

#россия #китай #беспилотная авиация
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