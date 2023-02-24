Это всё надолго, если кто не понял.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Как и следовало ожидать, в день годовщины начала специальной военной операции Вашингтон объявил о предоставлении Украине очередного пакета так называемой военной помощи.

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Сумма очередного пакета составляет $2 миллиарда, а в его состав войдут дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, боеприпасы для артиллерии калибра 155 мм, беспилотники CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600 и Jump 20. Дополнительно США передадут Украине системы борьбы с беспилотниками, средства обнаружения РЭБ, средства для расчистки минных полей, а также финансирование для тренировки бойцов, обслуживания и поддержки техники.

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Отличительной особенностью данного пакета «помощи» Украине является то, что перечисленные в нём снаряды, беспилотники и прочие «игрушки» будут закупать у производителей, а не изымать из уже имеющихся запасов Пентагона. Проще говоря, всё, что было обещано в сегодняшнем пакете, нужно ещё произвести, собрать и только потом отправить. Сколько времени это займёт, не уточняется.