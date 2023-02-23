Должен был с приданием ускорения проследовать в том же направлении, про которое сам вспомнил.

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То, что в Европе в целом и в по какой-то необъяснимой причине считающих себя частью Европы странах Прибалтики в частности давно уже забыли, что такое дипломатия и элементарные правила этикета, не является секретом ни для кого. Несмотря на это, некоторые представители так называемого европейского сообщества продолжают считать, что можно спрятаться за коллективную юбку и, считая себя защищёнными, позволять себе неслыханные вещи.

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В частности, сегодня нечто похожее произошло в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Представитель Латвии, отказываясь слушать выступление российской делегации, выругался в её адрес матом, вспомнив известное облюбованное украинской пропагандой выражение про «русский военный корабль» и то, куда ему надо проследовать.

Глава российской делегации Пётр Толстой в ответ на это заявил, что Россия находится в ПА ОБСЕ по праву и не потерпит прямых оскорблений как в адрес страны, так и в адрес её руководителя. По словам Толстого, ОБСЕ осталась одной из последних площадок, где «мы можем донести правду до обезумевших европейцев».

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Осознаёт Толстой тот факт, что в Европе своя правда и другой ей не нужно, вопрос открытый. Также не вполне ясно, зачем российская делегация продолжает платить взносы за участие в бесполезных структурах, где Россию, говоря откровенно, видеть не желают. Возможно, в России считают, что в будущем, когда Европа протрезвеет и вернёт себе суверенитет, с ней можно будет продолжать вести дела, и сжигать за собой последние мосты пока не стоит.