Оно, естественно, для «той стороны» невыполнимое.

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Позиция российских властей касательно возможных переговоров по Украине варьируется в зависимости от конкретного политика. Одни заявляют о том, что Россия готова к переговорам без предварительных условий, другие — что переговоры должны учитывать сложившиеся объективные реалии, третьи и вовсе называют что-то своё.

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Сегодня представителей третьего варианта стало больше: как сообщил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, если на Западе и в Киеве собираются садиться за стол переговоров, то сначала они должны сложить оружие и прекратить обстрелы российских городов. Только после этого, основываясь на новых геополитических реалиях, продолжил Галузин, можно будет вести какие-то переговоры.

Очевидно, под российскими городами Галузин также подразумевает не только прифронтовые города, находящиеся на международно признанной территории России, но и те, что вошли в её состав осенью прошлого года по результатам референдумов.

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Естественно, на Западе давать Киеву отмашку на переговоры на таких условиях пока не готовы: риторика в Вашингтоне и Брюсселе остаётся по-прежнему оторванной от реальности, а это значит, что боевые действия, к сожалению, будут продолжаться.