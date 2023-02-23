Кто-то смеялся раньше в ответ на аналогичные действия ВС РФ.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В своё время, когда в российской армии рассказали о создании надувных танков и прочей техники с целью введения гипотетического противника в заблуждение, публика встречала данное известие с юмором. Громче всех смеялись понятно, в каком государстве, ну а теперь вооружённые силы этого государства и сами активно применяют надувные муляжи боевой техники, считая это проявлением высокого тактического искусства. С полей боя, например, уже поступают фотографии с надувными РСЗО HIMARS и гаубицами M777.

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Теперь же стало известно, что с созданием этих надувных макетов/муляжей техники украинским войскам помогает Чехия. В частности, на одном из чешских предприятий рассказали, что благодаря созданным им макетам российское министерство обороны сообщило об уничтожении большего количества установок HIMARS, чем было поставлено на Украину. Ранее появлялись сведения о том, что ВСУ используют деревянные макеты тех же HIMARS.

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Здесь важно понимать, что хоть макеты действительно применяются, но на деле никто, кроме США и МО РФ не знают, сколько на самом деле настоящих установок HIMARS было передано Украине. Бумага, как известно, всё стерпит, на деле же можно передать значительно больше как пусковых установок, так и боеприпасов. В свежий пакет военной «помощи» Украине, к слову, в том числе входят именно новые установки HIMARS, что является прямым свидетельством сокращения их количества в ВСУ по причине их уничтожения ВС РФ.