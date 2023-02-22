Хотя за последние двадцать лет тенденция в плане потребления «пиратского» контента в России неуклонно шла на спад по причине того, что начали активно появляться различные подписки, благодаря которым за символическую цену можно получить весь тот же контент, но в куда более удобной форме и, что характерно, в большем количестве. В прошлом году на фоне обрушения на Россию беспрецедентного количества санкций западные компании устроили «исход» с отечественного рынка, разрушив тем самым итоги десятилетий работы по «легализации» потребления контента.
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Теперь же, согласно проведённому «Известиями» исследованию, в России начался стремительный откат к прежней ситуации, когда «пиратский» контент вновь начинает набирать обороты. Как передают авторы издания, только за первую декаду февраля количество регистраций доменов на тему кино и сериалов в Рунете выросла на 64 % по сравнению с предыдущим месяцем, при этом справедливо предположить, что большая часть подобных ресурсов являются распространителями «пиратского» контента.
Как считают в «Известиях», причина такого резкого роста «нелегальщины» — это готовящееся к удалению в последний день февраля контента компаний Disney, 20th Century Fox и Sony Pictures из отечественных онлайн-кинотеатров.
Естественно, к проблеме подключился и Роскомнадзор, заявивший, что значительная часть таких «пиратских» ресурсов создаются на Украине и используются для трансляции фейков об СВО. Учитывая уровень пропаганды и информационной войны касательно данного конфликта, удивляться уже ничему не приходится, хоть и уровень доверия к доводам Роскомнадзора находится примерно на уровне плинтуса.