Но никто иллюзий не питает — его примут.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Хоть отдельные ещё сохранившие рассудок европейские политики и заявляют, что исчерпали возможности для санкционного давления на Россию, но оккупировавшие высокие кабинеты неоконсерваторы умеют только повышать ставки, не считаясь ни с кем и ни с чем. В частности, в ЕС собираются приурочить юбилейный десятый пакет антироссийских санкций к годовщине начала специальной военной операции, однако на сегодняшний день согласовать состав санкционного пакета не удалось, о чём пишет Reuters, ссылаясь на заявления пожелавших остаться анонимными европейских дипломатов.

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Как сообщили источники Reuters, существуют несколько «нерешённых вопросов». Естественно, оставлять тему очередного пакета санкций никто не станет: к её обсуждению вернутся завтра, и можно не сомневаться в том, что в конечном счёте юбилейный пакет будет принят.

Особое противодействие коллективному ЕС оказывают Венгрия, Болгария, Франция и Бельгия, зависящие от российских ядерных технологий либо полностью (как Венгрия), либо частично — в виде поставок топлива. В связи с этим ограничения на атомную отрасль, как ожидается, накладываться не будут.

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Почему Россия не вводит свои собственные санкции? Вопрос сложный. Вероятно, в российских властных кругах всё же рассчитывают, что ЕС как надгосударственное образование скорее мёртв, чем жив, и по отдельности выстраивать отношения с европейскими государствами в перспективе будет проще. Кроме того, многие европейские государства предельно ясно намекают на то, что сами недовольны тем фактом, что лишили себя политического суверенитета в пользу ЕС.