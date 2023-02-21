Хоть Сербия и придерживается максимально дружественной позиции по отношению к России и не вводит против Москвы санкции, но ограничения, которые ввели другие европейские государства, вызывают трудности с экономическим и военным взаимодействием двух стран. Как отметил президент Сербии Александр Вучич, Белград практически лишён возможности закупать в России запчасти для своих самолётов МиГ-29.
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Если раньше Сербия стояла перед выбором — продолжать использовать МиГ-29 или же переходить на французские истребители Rafale — то теперь этой «вилки» уже практически нет, на что предельно ясно намекнул Вучич. Сербии необходимо модернизировать армию, и в сложившихся условиях прибегать для этого к российским вооружениям становится невозможно.
Конечно, обойти чужие санкции при желании можно, но, видимо, такого желания в сербских элитах не имеется. При этом не стоит огульно обвинять Сербию в предательстве и прочих осуждаемых действиях: важно помнить, что Сербия окружена недоброжелателями, не имеет выхода к морю, а воздушное пространство в окружающих её странах закрыто для самолётов из России. В таких условиях Белграду приходится приспосабливаться.