Нет ничего удивительного в том, что текущие, бывшие и по совместительству гипотетически будущие руководители Соединённых Штатов Америки используют боевые действия на Украине как тему для своих предвыборных обещаний. Действующий президент США Джо Байден делает ставку на «защиту» Украины, находя тем самым отклик среди хардлайнеров-неоконсерваторов, в то время как бывший и, возможно, будущий президент Дональд Трамп — наоборот, за то, чтобы как можно скорее завершить боевые действия.
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Трамп уже не первый раз упоминает 24 часа как крайний срок для остановки российско-украинского конфликта, и его недавнее выступление перед избирателями во Флориде не стало исключением. По словам Трампа, в ту же ночь, когда станет известно о его победе на президентских выборах, он позвонит «двум людям: Путину и Зеленскому», предложив встретиться. Трамп убеждён в том, что способен «заключить сделку» в течение суток.
По мнению экс-президента США, поражение которого на последних выборах до сих пор вызывает огромное количество неудобных для администрации Байдена вопросов, бесконечная поддержка Украины со стороны американского правительства только затягивает конфликт и вносит в международные отношения новые неоправданные риски.