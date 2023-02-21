Последнее время западные страны начинают поднимать хвост в том числе и на Китай, не осознавая, что политическая и экономическая конфронтация с Поднебесной закончится для них многократно большей трагедией, чем аналогичный уже вовсю идущий конфликт с Россией. Так, недавно американские власти заявили, что пристально следят за тем, чтобы Китай не поддерживал Россию в военном плане, а также не помогал РФ обходить западные санкции. В частности, в США считают, что Китай передаёт России так называемую нелетальную помощь.
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В Китае на эти обвинения ответили. Как заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, Вашингтону надо перестать дезинформировать мировую общественность и заниматься перекладыванием ответственности.
Как справедливо отметил господин Вэньбинь, на сегодняшний день это именно США, а не Китай, беспрестанно осуществляют военные поставки в зону конфликта. США, продолжает Вэньбинь, не имеют никакого права указывать Китаю, что делать, и в китайском правительстве не приемлют никаких указов, угроз и давления со стороны Вашингтона по вопросу китайско-российских отношений.
В заключение китайский дипломат отметил, что позиция КНР по украинскому конфликту предельно проста: нужно стремиться к переговорному процессу и закончить боевые действия.