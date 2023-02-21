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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО Столтенберг подтвердил, что уйдёт в отставку этой осенью
Вопрос на миллион: кого на этот пост назначат после него.
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В начале этого года в секретариате НАТО отметили, что генсек альянса Йенс Столтенберг покинет свой пост уже осенью. Учитывая, что Столтенберг занимает свою должность с осени 2014 года, искать в данном событии какую-то подоплёку не стоит: у генсека просто заканчивается срок полномочий, и продлевать их он не собирается. Теперь эту информацию подтвердил сам Столтенберг в эфире каналу CNN.

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Уходящий генсек выразил надежду на то, что альянс найдёт достойного человека ему на замену, но при этом отметил, что не готов «спекулировать» на тему возможного продления полномочий, если его об этом попросят страны-члены альянса.

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В настоящее время Столтенберг является человеком, наиболее активно призывающим членов альянса усилить свою поддержку Украины. При этом Столтерберга, по всей видимости, мало заботит тот факт, что многим уже попросту нечего отправлять, а производственные мощности альянса, даже с учётом США, уже давно не соответствуют статусу «арсенала демократии».

#политика #нато
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