Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что страны региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка) станут основным направлением для экспорта люксовых автомобилей бренда Aurus. В общении с журналистами Мантуров затронул именно ближайшую перспективу поставок.
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Также виц-премьер отметил, что до конца 2023 года должен открыться сервисный центр Aurus в ОАЭ, дистрибьютор по такому поводу уже найден. Напомним, ранее господин Мантуров говорил в интервью изданию ТАСС, что сборка автомобилей Aurus в ОАЭ может начаться уже в 2024 году, одновременно с открытием дилерского центра там же.
«Сегодня в проекте участвуют арабские партнеры, поэтому основным рынком на ближайшую перспективу мы видим рынок MENA — это Персидский залив. И в Эмиратах планируется открытие сервисного центра — центра кастомизации. И рассчитываем расширять поставки — в первую очередь пока по ближневосточным регионам», — заявил Мантуров в общении с журналистами.
В сентябре прошлого года экс-гендиректор Aurus Николай Ходосевич заявил, что компания со своим эмиратским акционером ведут разработку дилерской сети компании в ОАЭ.