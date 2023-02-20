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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Страны Ближнего Востока проявили интерес к российскому истребителю Су-75 Checkmate
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Истребитель Су-75, прозванный Checkmate («Шах и мат»), ещё не имеет лётных образцов, однако это не мешает многим странам проявлять к нему интерес. В частности, представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России в беседе с «РИА Новости» заявил, что страны Ближнего Востока в рамках международной выставки вооружений IDEX-2023 проявили заинтересованность в российской авиации в целом и в Су-75 в частности.

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Как отметил представитель ФСВТС, во многом интерес к российской авиации возрос на фоне специальной военной операции. Российские авиастроители, продолжает представитель ФСВТС, готовы к взаимодействию с партнёрами из региона в области поставок авиационной техники.

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Напомним, что Су-75, несмотря на «старший» индекс, на деле представляет собой младшего брата истребителя пятого поколения Су-57. Самолёт расценивается как бюджетный однодвигательный истребитель с расчётом на экспортный потенциал. По плану Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), опытные образцы Су-75 появятся в 2024—2025 году, а в серийное производство истребитель отправится в 2026—2027 годах.

#россия #авиация #военная авиация #истребители #промышленность #су-75
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