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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ФАС обвинила телеканал «ТНТ» в трансляции громкой рекламы и предписала устранить нарушения
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Хотя многие граждане с гордостью заявляют, что ещё 10—20 лет назад отказались от телевидения, но реальность такова, что у «голубых экранов» всё ещё проводит время огромное количество людей. И если мириться с таким явлением, как рекламные блоки, прерывающие передачи, люди уже привыкли, то вот когда телеканалы начинают откровенно наглеть и намеренно повышать громкость в рекламных блоках относительно основных передач, то тут терпение у людей уже лопается.

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Так, сегодня Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что выдала предписание телеканалу «ТНТ», а конкретно — компании «ТНТ—Телесеть» — о необходимости прекращения нарушения закона о рекламе. Как отметили в ФАС, уровень громкости рекламных объявлений превышал средний уровень громкости прерываемых ими передач.

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Канал обязан выполнить предписание в течение тридцати дней со дня получения, иначе ему грозит штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей. И вот здесь кроется главная загвоздка — что выгоднее «ТНТ»: заплатить штраф и продолжить транслировать громкую рекламу или же исполнить требование законодательства. Бытует мнение, что штрафы в отношении юридических лиц за такие нарушения давно пора «индексировать» или же накладывать их в виде процента от оборота.

#телевидение
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