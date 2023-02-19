Евродипломатия канонерок. Иначе это не назвать.

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Западные политики любят противоречить друг другу в своих заявлениях. Сначала генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что Украина расходует больше боеприпасов, чем коллективный Запад способен производить, затем госсекретарь США Энтони Блинкен заявляет об отсутствии сомнений в победе Украины. Теперь очередь вносить сумятицу в показания дошла до главы евродипломатии Жозепа Борреля.

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По словам Борреля, у вооружённых сил Украины сейчас настала критическая ситуация с точки зрения боеприпасов. Как добавил глава Евродипломатии, данная «проблема» должна быть решена в сжатые сроки, и призвал страны Евросоюза нарастить объёмы «помощи» Украине.

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Почему глава дипломатического подразделения ЕС призывает к военным методам решения того, что в ЕС считают «проблемой», вопрос риторический, и ответ на него в нынешней ситуации не требуется по причине его очевидности.