Западные политики любят противоречить друг другу в своих заявлениях. Сначала генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что Украина расходует больше боеприпасов, чем коллективный Запад способен производить, затем госсекретарь США Энтони Блинкен заявляет об отсутствии сомнений в победе Украины. Теперь очередь вносить сумятицу в показания дошла до главы евродипломатии Жозепа Борреля.
реклама
По словам Борреля, у вооружённых сил Украины сейчас настала критическая ситуация с точки зрения боеприпасов. Как добавил глава Евродипломатии, данная «проблема» должна быть решена в сжатые сроки, и призвал страны Евросоюза нарастить объёмы «помощи» Украине.
Почему глава дипломатического подразделения ЕС призывает к военным методам решения того, что в ЕС считают «проблемой», вопрос риторический, и ответ на него в нынешней ситуации не требуется по причине его очевидности.