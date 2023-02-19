Будучи ракетой, которая «обычная ракета, только её нельзя сбить», гиперзвуковой комплекс «Кинжал» пока применялся в ходе специальной военной операции в единичных случаях — когда надо было пробить укреплённые подземные арсеналы. Игрушка дорогая, и пока её в ВКС России, по всей видимости, не накоплено в количествах, достаточных для регулярного использования. В связи с этим Сергей Чемезов, глава госкорпорации «Ростех», в состав которой входят практически все предприятия российского оборонно-промышленного комплекса, в комментарии для программы «Военная приёмка» заявил, что производство «Кинжалов» увеличивается.
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По словам Чемезова, «на поток» производство «Кинжалов» встало давно, однако первоначально такого объёма выпуска данной продукции не требовалось, поэтому сейчас объём выпуска увеличивается.
В прошлом году Чемезов отметил, что объём производства военной продукции в России вырос в разы, десятки и сотни раз в зависимости от номенклатуры.
«Кинжал» является гиперзвуковым оружием, а это значит, что на сегодняшний день для него отсутствуют средства противодействия. Носителями «Кинжалов» являются истребители-перехватчики МиГ-31К.