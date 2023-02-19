Раньше, говорит глава «Ростеха», столько не требовалось. Сейчас — надо.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Будучи ракетой, которая «обычная ракета, только её нельзя сбить», гиперзвуковой комплекс «Кинжал» пока применялся в ходе специальной военной операции в единичных случаях — когда надо было пробить укреплённые подземные арсеналы. Игрушка дорогая, и пока её в ВКС России, по всей видимости, не накоплено в количествах, достаточных для регулярного использования. В связи с этим Сергей Чемезов, глава госкорпорации «Ростех», в состав которой входят практически все предприятия российского оборонно-промышленного комплекса, в комментарии для программы «Военная приёмка» заявил, что производство «Кинжалов» увеличивается.

реклама

По словам Чемезова, «на поток» производство «Кинжалов» встало давно, однако первоначально такого объёма выпуска данной продукции не требовалось, поэтому сейчас объём выпуска увеличивается.

В прошлом году Чемезов отметил, что объём производства военной продукции в России вырос в разы, десятки и сотни раз в зависимости от номенклатуры.

рекомендации 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке

«Кинжал» является гиперзвуковым оружием, а это значит, что на сегодняшний день для него отсутствуют средства противодействия. Носителями «Кинжалов» являются истребители-перехватчики МиГ-31К.