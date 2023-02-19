Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России увеличивается производство неуловимых гиперзвуковых ракет «Кинжал»
Раньше, говорит глава «Ростеха», столько не требовалось. Сейчас — надо.
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Будучи ракетой, которая «обычная ракета, только её нельзя сбить», гиперзвуковой комплекс «Кинжал» пока применялся в ходе специальной военной операции в единичных случаях — когда надо было пробить укреплённые подземные арсеналы. Игрушка дорогая, и пока её в ВКС России, по всей видимости, не накоплено в количествах, достаточных для регулярного использования. В связи с этим Сергей Чемезов, глава госкорпорации «Ростех», в состав которой входят практически все предприятия российского оборонно-промышленного комплекса, в комментарии для программы «Военная приёмка» заявил, что производство «Кинжалов» увеличивается.

реклама

По словам Чемезова, «на поток» производство «Кинжалов» встало давно, однако первоначально такого объёма выпуска данной продукции не требовалось, поэтому сейчас объём выпуска увеличивается.

В прошлом году Чемезов отметил, что объём производства военной продукции в России вырос в разы, десятки и сотни раз в зависимости от номенклатуры.

рекомендации
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
13700K дешевле 40 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке

«Кинжал» является гиперзвуковым оружием, а это значит, что на сегодняшний день для него отсутствуют средства противодействия. Носителями «Кинжалов» являются истребители-перехватчики МиГ-31К.

#россия #военная техника #промышленность #гиперзвуковое оружие #ракеты #"кинжал"
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Немного геометрии: глава МИД Германии предложила Путину развернуть свою политику «на 360 градусов»
Госсекретарь США заявил, что в Вашингтоне не сомневаются в победе Украины
В Кремле подтвердили, что СВО будет уделено «много внимания» в рамках послания Путина Федеральному собранию
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Власти Германии просят проходящих обучение украинских танкистов не рисовать свастику на Leopard 2
61
Пентагон "крайне обеспокоен" растущей мощью Военно-воздушных сил Китая - Asia Times
7
Халява для Steam - разблокируем платные DLC при помощи CreamAPI
18
И еще раз про разгон видеокарт от NVidia
15
Нужен ли геймпад Xbox Series для игрового ПК - разбираемся
25
Пекин ввёл многомиллиардные санкции против американских корпораций Raytheon и Lockheed Martin
5
Обзор отличной мыши A4Tech Bloody W70 Max - топ за свои деньги
26
Фильмы о животных-убийцах
9
Что выбрать бедному мобильному геймеру — бюджетные игровые смартфоны
4
Киев пожаловался Западу, что Россия "обманывает" ПВО Украины запуская ложные ракеты и воздушные шары
5

Сейчас обсуждают

Анатолий Кузнецов
15:59
Неужели мир не видит что макрон марионетка!!! Его поставила Америка и даже его народ не может его свернуть!!! А гонору у него как у директора рынка!!!
Макрон обвинил Россию в эскалации конфликта и отверг возможность переговоров
Юрик Гаврилов
15:57
Далбануть по Польше и всё
Плата GIGABYTE B650M C получила пару разъёмов для вертикальной установки M.2 накопителей
Ханыга
15:56
Не для геймеров нужна надежность. Тогда поставили бы нормальный радиатор с развитым оребрением, а не вкорячивали бы дешманские мелкие вентиляторы для красоты...
ASRock представила карту расширения Blazing Quad M.2 для четырех SSD
Анатолий Дудин
15:48
У киевски стратего не хватает ума подумать о русски ракетах по всем их схронах. Накроем и генштаб и Раду и Землю где угодно !!! В любой норе !
Украинская разведка посоветовала крымчанам "паковать чемоданы"
Алексей Будевич
15:48
А кукую лучше для 2К видюху взять? Если монитор у меня 2К 144 герца 27 дюймов, а материнку брал msi z390 a-Pro, думаю подкопить деньжат для msi 3070 суприм, а позже уже получше проц взять, что скажит...
GeForce RTX 3060 Ti сильно подешевела – купить видеокарту можно дешевле обычной GeForce RTX 3060
Василий Николаевич
15:43
Слушай,гей мою команду: "Кру-у-гом! Домой в дупу бегом марш!"
Киев пожаловался Западу, что Россия "обманывает" ПВО Украины запуская ложные ракеты и воздушные шары
Максим Лихачев
15:43
А с чего ты решил что оно для одновременного использования с видяхой? Оно вообще не для геймеров скорее всего.
ASRock представила карту расширения Blazing Quad M.2 для четырех SSD
geepnozeex
15:40
боевые пидарасы не хотят воевать😁
Украинское ЛГБТ-сообщество хочет получить отсрочку для трансгендеров от службы в ВСУ
am8086
15:39
Исходя из типичной китайской логики, мирный план завершения украинского конфликта будет такой: КНР забирает себе Тайвань, а США, в ответ, снимает все санкции с КНР.
Китай представит мирный план завершения украинского конфликта уже в ближайшие дни
geepnozeex
15:37
йобаный паникёр он. расстрелять нахуй.
Угледар в шаге от штурма, а отношения между защитниками накаляются
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем