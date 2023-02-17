Несмотря на то, что город Бахмут (он же Артёмовск) в ещё подконтрольной Киеву части ДНР уже заблокирован как минимум с трёх сторон, а боевые действия начали активно вестись в черте города, в нём ещё остаются мирные жители. Причины такого поведения гражданских лиц, учитывая очевидный на протяжении многих месяцев вектор движения российских войск на этом направлении, откровенно неясны, и сегодня вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала всех до сих пор находящихся в Бахмуте мирных жителей немедленно эвакуироваться из города.
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По словам Верещук, оставаясь в городе, жители подвергают опасности не только себя, но и своих вынужденных также оставаться в Бахмуте родственников, усложняют работу полиции, а также заставляют помогающих им волонтёров рисковать собой. Не говоря уже о сложностях работы для военных. Верещук не уточняет, но главная сложность заключается в том, что сейчас из Бахмута осталось слишком мало путей для эвакуации, и каждый день окно этих возможностей сужается. Если промедлить с сохранением самого ценного — своей жизни — то может стать слишком поздно.
Сколько ещё продлятся бои за Бахмут, точно сказать не может никто. Основатель вносящей основную лепту на данном участке фронта ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявляет, что об окружении города говорить пока слишком рано, поскольку противник постоянно стягивает в него всё новые резервы, и что основная часть операции по взятию данного населённого пункта будет завершена примерно в марте—апреле.