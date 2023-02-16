Ибо они массово работают в интересах ВСУ.

Мало для кого секрет, а уж в высоких кабинетах тем более, что американская и европейская спутниковые группировки сейчас вовсю работают в интересах ВСУ как своей прокси-структуры в конфликте с Россией. С помощью спутников осуществляется разведка, из-за чего эффект внезапности в нынешнем конфликте попросту невозможен, а также обеспечивается связь между подразделениями украинских вооружённых сил. О том, что данные космические объекты могут оказаться законной военной целью для ВС РФ, сегодня сообщил замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов в рамках круглого стола по вопросам милитаризации космоса.

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Как отметил Воронцов, сейчас в конфликте на Украине в военных целях используются не только военные, но и гражданские космические объекты инфраструктуры. По словам Воронцова, подобная деятельность является, по сути, опосредованным участием в вооружённых конфликтах. При этом российская сторона предупреждает, что подобная «квазигражданская» космическая инфраструктура может стать законной целью для ответного удара.

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Кроме того, добавляет Воронцов, «провокационное применение» гражданских спутников требует международного осуждения в контексте мирного использования космоса и недопущения его милитаризации в рамках соответствующих договоров.