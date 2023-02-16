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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Китай ввёл санкции против американских производителей оружия за поставки вооружений на Тайвань
В санкционную игру, оказывается, могут играть не только США с вассалами.
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До некоторых пор считалось, что разного рода санкции — это эксклюзивная «игрушка» США и подчиняющихся им стран Европы. Будучи неприкрытыми актами агрессии, односторонние санкции противозаконны и нарушают правила свободного рынка, не говоря уже о принципах таких международных организаций, как ВТО. Тем не менее, правила этой игры всё-таки можно выучить и играть в неё на равных с изобретателем. В частности, сегодня издание Associated Press сообщило о том, что Китай ввёл торговые и инвестиционные санкции против американских оборонных компаний Lockheed Martin и Raytheon за то, что те поставляют оружие на Тайвань.

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Важно понимать, что хоть по официальным документам США и признают политику «одного Китая», а сама КНР считает Тайвань пусть и мятежной, но своей провинцией, на практике же Вашингтон давно отклонился от этой позиции, открыто поддерживая тайваньские «власти» и демонстративно отправляя туда свои делегации без разрешения Пекина.

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Тайваньский вопрос на сегодняшний день является одним из самых острых на планете. Эксперты сходятся во мнении, что проводить свою военную операцию в отношении Тайваня китайские руководители не желают, поскольку на следующих выборах в Тайбэе велика вероятность прихода пропекинского руководителя, и тогда остров вернётся под формальный контроль Китая без единого выстрела. Однако США вполне могут создать на Тайване ситуацию, которая вынудит Пекин принять непростые решения.

#сша #китай #политика #тайвань
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