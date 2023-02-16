Если таковая вообще возможна, забыл добавить госсекретарь.

Фантомные боли по поводу Крыма испытывают не только на Украине, но и в США, тем самым косвенно подтверждая несбывшиеся планы американского руководства касательно данного полуострова. Разговоры о том, что США и Украина называют «деоккупацией» Крыма начали вестись сразу же после известных событий в 2014 году, однако базовая логика военного дела непреклонна: возможностей для совершения успешной с точки зрения ВСУ атаки на полуостров нет. Теперь же госсекретарь США Энтони Блинкен, как сообщает газета Politico, назвал нежелательной атаку на Крым.

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По словам Блинкена, которые тот произнёс в ходе видеоконференции с некими «экспертами», попытка Украины взять Крым под контроль станет для Кремля «красной линией», что приведёт к значительной эскалации конфликта со стороны России.

Если продолжать верить материалу Politico, а не верить ему пока причин не было, Блинкен заявил, что США не побуждают Украину к «возвращению» Крыма, а все соответствующие решения принимаются непосредственно в Киеве.

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Вообще, риторика западных политиков, разведок и СМИ создаёт такое впечатление, будто там искренне хотят, чтобы Россия действительно подняла ставки и усилила военную активность на Украине. Для чего на Западе это нужно, пока не вполне ясно: все санкции, которые только можно, там против РФ уже ввели, и безуспешно.