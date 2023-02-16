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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ продолжают охоту на HIMARS: на Донецком направлении уничтожены две пусковые установки
Сколько всего этих «Хаймарсов» на Украине, уже вызывает вопросы.
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Будучи одним из крайне немногих из числа переданных Украине с Запада и внёсших существенную лепту в ход боевых действий систем вооружений, реактивные системы залпового огня HIMARS имеют важное не только военное, но ещё и политическое значение для страны-производителя (США). Как следствие, уничтожение этих систем имеет военное и политическое значение уже для России, и если верить сегодняшней сводке Минобороны РФ, за последние сутки было уничтожено две пусковые установки систем HIMARS.

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Обе установки располагались на Донецком направлении, где их история и закончилась. Кадрами уничтожения данных систем Минобороны не поделилось, поэтому подтверждаться факт их ликвидации будет только вторичными признаками, а именно — снижением активности работы данных РСЗО.

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Сколько всего США передали установок HIMARS на Украину, вопрос открытый. Одно ясно: число уничтоженных уже либо превзошло, либо приближается к числу установок, поставки которых официально задокументированы американским военным ведомством.

#россия #сша #украина #боевые действия #военная техника #himars #рсзо
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