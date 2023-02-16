И отметил не кто-то, а тот, кого считают реальным президентом страны.

Сегодня ночью ВС РФ в очередной раз с помощью беспилотников и крылатых ракет осуществили удар по объектам на территории Украины. О целях удара и последствиях «прилётов» пока можно судить только весьма поверхностно, однако определённые выводы украинская сторона из них уже сделала. В частности, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своём официальном Telegram-канале отметил, что российская сторона изменила тактику нанесения ракетных ударов.

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По словам Ермака, российская армия проводит активную разведку и применяет ложные цели. Хотя Ермак не уточнил, с какой целью это делается, но никакого секрета в этом нет: ложные цели используются для выявления позиций ПВО, которой у Украины спустя год боевых действий, в том числе при посильной «помощи» западных спонсоров, осталось ещё с избытком.

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Если верить западным разведкам, то сейчас ВС РФ ведут охоту за украинской ПВО, пытаясь обезопасить воздушное пространство перед активизацией наступления с применением большого количества авиации.