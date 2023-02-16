После того как западные компании начали массово уходить с российского рынка, в стороне не осталась даже IKEA, у которой в России был один из самых прибыльных рынков. Суверенными ли являлись эти решения об уходе, сейчас значения не имеет: событие случилось, а теперь правительство РФ одобрило сделку по продаже трёх российских заводов IKEA отечественным компаниям.
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Как сообщил в беседе с «Известиями» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, покупателями производственных мощностей стали компании «Слотекс» и «Лузалес», занимающиеся производством кухонных столешниц, фасадов и пиломатериалов. Заводы продолжат функционировать под новым руководством, а их продукция будет реализовываться в отечественной рознице. Таким образом, дальнейший шаг уже за российской и шведской сторонами: они должны лишь оформить сделку.
По словам Евтухова, для правительства важно, чтобы производственные площадки продолжали работать, сохраняя как старые рабочие места, так и создавая новые. При этом новые собственники заводов могут рассчитывать на всю полноту государственной поддержки.