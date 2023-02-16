Раз шведы этого так хотели, то кто мы, чтобы им препятствовать?

После того как западные компании начали массово уходить с российского рынка, в стороне не осталась даже IKEA, у которой в России был один из самых прибыльных рынков. Суверенными ли являлись эти решения об уходе, сейчас значения не имеет: событие случилось, а теперь правительство РФ одобрило сделку по продаже трёх российских заводов IKEA отечественным компаниям.

реклама

Как сообщил в беседе с «Известиями» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, покупателями производственных мощностей стали компании «Слотекс» и «Лузалес», занимающиеся производством кухонных столешниц, фасадов и пиломатериалов. Заводы продолжат функционировать под новым руководством, а их продукция будет реализовываться в отечественной рознице. Таким образом, дальнейший шаг уже за российской и шведской сторонами: они должны лишь оформить сделку.

рекомендации Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

По словам Евтухова, для правительства важно, чтобы производственные площадки продолжали работать, сохраняя как старые рабочие места, так и создавая новые. При этом новые собственники заводов могут рассчитывать на всю полноту государственной поддержки.