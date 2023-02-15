Смысл существования Организации Объединённых Наций в её текущем виде уже давно вызывает вопросы, однако в российской дипломатии продолжают расценивать данный международный орган как основополагающий. Добиваться чего-то от ООН практически невозможно, но попытка, считают в МИД РФ, не пытка, поэтому на следующей неделе, 22 февраля, Россия созовёт Совет Безопасности ООН по делу о диверсиях на газопроводе «Северный поток».
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Как сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, заседание созывается «в свете новой информации относительно подрыва ниток газопровода».
Очевидно, Полянский имеет в виду независимое журналистское расследование Сеймура Херша, который пришёл к выводу, что диверсия на газопроводах была осуществлена Соединёнными Штатами при поддержке Норвегии. Естественно, в Штатах эту версию тут же отвергли, клеймив её ложью и фикцией, но все, кому надо, и без журналистского расследования прекрасно понимали, кто стоит за разрушением критически важной международной инфраструктуры.