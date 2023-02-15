Будучи одной из стран с наиболее фанатичной проукраинской позицией, Польша делает всё возможное, чтобы Украина держалась как можно дольше. Страна уже выгребла все свои запасы военной техники, однако идти дальше и передавать Киеву истребители F-16 не собирается. Причину такого непопулярного среди хардлайнеров в польском правительстве решения назвал министр обороны Польши Мариуш Блащак.
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По словам министра, у Польши и у самой слишком мало современных истребителей, чтобы делиться ими с Украиной. Как уточняет Блащак, у Варшавы имеется всего 48 истребителей F-16. Были также заказаны F-35 и даже корейские FA-50, но на их поставку требуется время.
Дополнительно Блащак отметил, что не против того, чтобы Украине передали истребители те страны, у которых их имеется большое количество. Иными словами, Польша обеими руками за то, чтобы кто-нибудь другой поддерживал Украину за свой счёт, пока сама Варшава будет в сторонке наблюдать и морально поддерживать сей процесс.