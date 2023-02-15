Вот оно как. А танков у самих не мало, да?

Будучи одной из стран с наиболее фанатичной проукраинской позицией, Польша делает всё возможное, чтобы Украина держалась как можно дольше. Страна уже выгребла все свои запасы военной техники, однако идти дальше и передавать Киеву истребители F-16 не собирается. Причину такого непопулярного среди хардлайнеров в польском правительстве решения назвал министр обороны Польши Мариуш Блащак.

реклама

По словам министра, у Польши и у самой слишком мало современных истребителей, чтобы делиться ими с Украиной. Как уточняет Блащак, у Варшавы имеется всего 48 истребителей F-16. Были также заказаны F-35 и даже корейские FA-50, но на их поставку требуется время.

рекомендации 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

Дополнительно Блащак отметил, что не против того, чтобы Украине передали истребители те страны, у которых их имеется большое количество. Иными словами, Польша обеими руками за то, чтобы кто-нибудь другой поддерживал Украину за свой счёт, пока сама Варшава будет в сторонке наблюдать и морально поддерживать сей процесс.