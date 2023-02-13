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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
СМИ: российские производители чипов могут получить развитие в автомобильной отрасли
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Власти РФ совместно с участниками рынка микроэлектроники занялись поисками новых путей развития для отечественных дизайн-центров, которые в эпоху санкций не в состоянии закупать современные чипы на зарубежных фабриках. Одним из направлений может стать разработка электроники для автокомпонентов.

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Представители российских заводов подтверждают, что дефицит деталей, вызванный (в том числе) глобальной нехваткой специальных чипов, сохраняется. Участники рынка уточняют, что в настоящий момент проблема частично решается за счёт китайских партнёров отечественных автопроизводителей и поставщиков из дружественных стран.

Источники издания «Коммерсантъ», имеющие непосредственное отношение к дизайн-центрам и правительству, а также представители профильных министерств и руководители российских разработчиков микроэлектроники в данный момент обсуждают стратегию разработки и производства в РФ автокомпонентов. Речь идёт о датчиках, контроллерах, модулях управления, сенсорных системах и других «умных» деталях.

«Коммерсантъ» утверждает, ссылаясь уже на другой источник, что над стратегией разработки и производства в РФ автокомпонентов участвуют также аналитики Б1 (бывший российский филиал Ernst & Young).Ещё один собеседник издания подтвердил, что проектирование и выпуск компонентов в России — «одна из возможных моделей в условиях санкций и глобального дефицита автоэлектроники». Сертификация таких компонентов «занимает время, поэтому планы долгосрочные».

По словам инсайдера, дизайн-центры должны в ближайшее время завершить подготовку соответствующих планов в соответствии с учётом нужд автозаводов. В «Микроне», например, подтвердили, что автоэлектроника — «перспективное направление». К тому же, завод может похвастаться наличием сертификата IATF 16949 (стандарт для систем управления качеством поставщиков в автомобильной промышленности), а также «уже освоенные компоненты для систем кузовной электроники и управления двигателем, систем помощи водителю, осветительных приборов».

Для выпуска автокомпонентов сгодятся уже имеющиеся производственные линии с уже освоенными российскими заводами нормами 90 нм — информацию озвучил директор ассоциации «Консорциум предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики» Дмитрий Корначев.

На АвтоВАЗе отмечают, что «в России проблема усугубляется санкционным давлением, а также решением некоторых поставщиков, к примеру, Bosch, покинуть российский рынок». Так, например, в 2022 году концерн локализовал более 200 компонентов, часть из которых — электронные, «также часть компонентов была замещена аналогами из дружественных стран».

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Не нужно ещё забывать, что российский автопром и автомобильный рынок находятся в глубоком кризисе, поэтому его потребностей может оказаться просто недостаточно для развития выпуска компонентов. Продажи легковых автомобилей в РФ в 2022 году упали на 58,8% — до 687,4 тыс. машин. Производство легковых автомобилей в стране упало ещё сильнее. По официальным данным Росстата, выпуск машин сократился на 67%, до исторического минимума 450 тыс. машин.

#автомобили #производство
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